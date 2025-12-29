Attualità Cultura e Spettacoli Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Regione Liguria, presentati i nuovi vertici della Sanità ligure

Monica Calamai è il nuovo direttore dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova e Marco Damonte Prioli il nuovo direttore generale dell’Azienda Tutela Salute Liguria.
Le nomine si inseriscono nel percorso di riforma che ridisegna l’assetto del Sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di renderlo più moderno, flessibile e vicino ai cittadini, superando la frammentazione gestionale e garantendo una risposta uniforme ai bisogni di salute su tutto il territorio.
“Oggi abbiamo presentato i nuovi Direttori Generali della sanità ligure. Monica Calamai guiderà l’IRCCS dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova, Marco Damonte Prioli la nuova ATS Ligure.
Queste nomine sono un passaggio concreto della riforma della sanità che abbiamo avviato: meno burocrazia e frammentazione, più integrazione tra ospedale e territorio, servizi più omogenei e risposte più rapide ai bisogni dei cittadini, ovunque vivano in Liguria.
Il nostro obiettivo è costruire una sanità moderna, capace di curare meglio e di prevenire di più, attrarre professionisti di alto livello e investire in nuove strutture. La Liguria ha tutte le carte in regola per diventare un modello nazionale. Su questo stiamo lavorando, con serietà e responsabilità”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci

