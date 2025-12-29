Regione Liguria, presentati i nuovi vertici della Sanità ligure

Queste nomine sono un passaggio concreto della riforma della sanità che abbiamo avviato: meno burocrazia e frammentazione, più integrazione tra ospedale e territorio, servizi più omogenei e risposte più rapide ai bisogni dei cittadini, ovunque vivano in Liguria.

Il nostro obiettivo è costruire una sanità moderna, capace di curare meglio e di prevenire di più, attrarre professionisti di alto livello e investire in nuove strutture. La Liguria ha tutte le carte in regola per diventare un modello nazionale. Su questo stiamo lavorando, con serietà e responsabilità”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci