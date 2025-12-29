Genova, Musei aperti il 1° Gennaio 2026

Agenda Cultura e Spettacoli Genova

 Genova celebra l’inizio del nuovo anno aprendo le porte di alcuni dei suoi musei più rappresentativi. In occasione delle festività natalizie, giovedì 1° gennaio, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di trascorrere la giornata di Capodanno all’insegna dell’arte e della cultura, con un ricco programma di aperture straordinarie.
Musei di Strada Nuova accoglieranno il pubblico con Palazzo Rosso, aperto dalle 12 alle 18 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Il Galata Museo del Mare sarà visitabile dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), mentre ViadelCampo29rosso aprirà dalle 14 alle 19.
Ampia l’offerta di Palazzo Ducale, aperto dalle 10 alle 19, dove prosegue la grande mostra collettiva “Moby Dick. La Balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea”, curata da Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estrada. L’esposizione, aperta fino alle 2 nella notte di San Silvestro, esplora il celebre romanzo di Herman Melville attraverso linguaggi che spaziano dalla letteratura all’arte contemporanea, dal cinema alla biologia e alla scienza.
A completare il percorso culturale, Palazzo Nicolosio Lomellino sarà aperto dalle 10 alle 18, con la possibilità di visitare la mostra “Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo” e il suggestivo giardino segreto, condizioni meteo permettendo.
«Aprire i musei il giorno di Capodanno significa offrire alla città e ai visitatori un modo diverso e significativo di iniziare l’anno nuovo-dichiara l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari– La cultura è un bene condiviso, capace di unire e di generare senso di comunità: Genova conferma così la propria vocazione di città aperta, accogliente e profondamente legata al proprio patrimonio artistico. Un invito, dunque, a salutare il nuovo anno lasciandosi guidare dalla bellezza e dalla storia, tra le sale e le collezioni dei Musei di Genova»

