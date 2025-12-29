Genova, in allestimento il grande palco di Piazza della Vittoria per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari del 31 dicembre

Tecnici al lavoro, già dallo scorso fine settimana, per allestire il grande palco in piazza della Vittoria che ospiterà, il 31 dicembre, il grande concerto di Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari per salutare l’arrivo del 2026.

La serata del Comune di Genova, organizzata da Rst Events, sarà anticipata, domani, martedì 30 dicembre, dall’appuntamento, alle 21.30, al Porto Antico: per l’occasione, Calata Falcone Borsellino si trasformerà in un imponente dancefloor a cielo aperto, ad accesso gratuito. Protagonista uno dei più grandi nomi della musica dance italiana: DJ Albertino.

Il 31 dicembre, dalle 21.30 in piazza della Vittoria inizierà la serata di festa tra musica e spettacolo, presentata da Serena Garitta e Samu Mara. Dopo il warm-up dj-set, il palco ospiterà Chiamamifaro, il progetto musicale della giovane Angelica Gori, che darà il via alla festa con il suo sound fresco e innovativo. Il momento clou è atteso alle 22.30, quando saliranno sul palco i Pinguini Tattici Nucleari per un live che accompagnerà il pubblico fino al countdown del nuovo anno.

La performance dei Pinguini sarà un evento straordinario, in quanto segnerà la tappa conclusiva del loro tour sold-out negli stadi e rappresenterà l’ultima occasione per vederli dal vivo prima del 2027. L’ingresso è gratuito e l’evento è pensato per accogliere pubblico di tutte le età.

Dopo il brindisi di mezzanotte, con gli auguri dal palco della sindaca di Genova, Silvia Salis, la festa proseguirà con il Genova 2026 Party che inizierà dieci minuti dopo la mezzanotte e andrà avanti fino alle 2.30. Il duo Fel (Giovanni Galvani e Alessio Lerma), insieme a Luke, daranno vita a una lunga sessione di suoni techno ed elettronici, creando un’atmosfera che manterrà alta l’energia della piazza per far ballare i partecipanti fino all’alba.

Il partner istituzionale del Capodanno 2026 è Camera di Commercio di Genova, presente all’evento con i marchi di eccellenza di Genova Gourmet.

Il Capodanno 2026 a Genova è realizzato in collaborazione con il main sponsor Pulsee Luce e Gas, gli sponsor MOG Mercato Orientale Genova e Timossi Beverage & Food Solution, Fe Design e Grondona.

Accesso a piazza della Vittoria (cartina allegata), Navette Amt, prolungamento orario metro e 2 treni straordinari da Brignole

Il 31 dicembre, per assistere alla grande serata in piazza della Vittoria, il pubblico dovrà accedere dai Giardini di viale Caviglia, davanti alla stazione Brignole, dove sarà predisposta una zona di prefiltraggio per gli ingressi in sicurezza.

Le persone con disabilità motorie, dotate di Cude, potranno parcheggiare in via Brigata Liguria (tratto compreso tra la fermata bus AMT e lo stacco laterale di piazza della Vittoria altezza via Malta), da dove è stato predisposto l’accesso all’area riservata sottopalco, insieme a un accompagnatore. Anche i possessori di Disability card potranno accedere all’area sottopalco, con accompagnatore, da via Brigata Liguria.

Al termine dell’evento in piazza della Vittoria, Amt ha predisposto un servizio navette per le quattro direttrici principali. Le partenze sono previste tra le ore 1.00 e le ore 3.00 in viale Duca d’Aosta, lato est per le direttrici Levante e Val Bisagno e lato ovest per le direttrici Ponente e Val Polcevera.

Rafforzato anche il servizio della metropolitana: le ultime corse sono programmate sono alle ore 3,30 da Brignole e alle ore 3.10 da Brin.

L’ascensore Castelletto Levante sarà in servizio fino alle 2.30.

Per raggiungere le località della riviera, da Savona a Sestri Levante, il Comune di Genova ha acquistato due treni regionali straordinari: partenza dalla stazione di Genova Brignole, alle 3 del mattino di giovedì 1° gennaio, del Regionale 94094 per Savona (con arrivo alle 4.25, con fermate: Genova P. Principe 03:08, Genova Sampierdarena 03:15, Genova

Cornigliano 03:21, Genova Sestri Ponente 03:25, Genova Pegli 03:29, Genova

Prà 03:34, Genova Voltri 03:42, Arenzano 03:50, Cogoleto 03:54, Varazze

04:00, Celle 04:04, Albisola 04:08) e del Regionale 94095 Sestri Levante (con arrivo alle 4.12, con fermate a Genova Sturla 03:05, Genova Quarto 03:08, Genova Quinto

03:12, Genova Nervi 03:16, Bogliasco 03:20, Pieve 03:24, Sori 03:27,

Recco 03:32, Camogli 03:36, S. Margherita Ligure-Portofino 03:42, Rapallo

03:46, Zoagli 03:51, Chiavari 03:56, Lavagna 04:00, Cavi 04:06).

