Cultura e Spettacoli Savona

Diocesi di Savona-Noli, si è concluso l’anno del Giubileo della Speranza

Posted on Author Redazione Comment(0)
Anche nella diocesi di Savona-Noli si è chiuso il venticinquesimo giubileo universale ordinario della Chiesa cattolica. Nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo Calogero Marino ha presieduto la messa solenne, animata dal Coro Diocesano. Al termine ha benedetto il “Pane del cammino”, segno di comunione, condivisione e sinodalità. Ciò che è stato raccolto alla distribuzione dei pani sarà devoluto alla Caritas diocesana per le iniziative promosse in Avvento.
“Cos’è stato quest’anno giubilare? – si è chiesto monsignor Marino durante l’omelia – È stato fare spazio a Dio nella nostra vita, l’anno della nostra conversione, per riconoscere il primato di Dio nella nostra vita. L’abbiamo fatto andando in pellegrinaggio a Roma, visitando le chiese giubilari, dando spazio alla preghiera e al Signore. Il giubileo non è una somma di riti che si sovrappongono ma è riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita, è fare spazio a Lui nel legame sponsale, in quello fraterno, in quello familiare, è confidare in Lui, come abbiamo fatto durante tutto l’anno come ‘pellegrini di speranza’. Le famiglie siano spazi di speranza!”
“Oggi contempliamo il mistero del Figlio di Dio che si fa uomo – ha detto ancora – La festa odierna ci fa pensare e ci dice la piena umanità di Gesù, che ha voluto condividere la condizione di ciascuno di noi. Il Vangelo di Matteo ci fa vedere un tratto particolare della vita di Gesù: la sua è una famiglia di poveri e rifugiati che scappano in Egitto e poi da lì ritornano. Gesù, il verbo, il Figlio, ha condiviso la nostra condizione umana fino al punto della fragilità, ha conosciuto l’esilio, è pienamente umano e pienamente divino. La piena umanità di Gesù è la trasparenza di Dio.”
“Il segreto della Famiglia di Nazareth è fare spazio a Dio, mettersi in ascolto della Sua voce – ha proseguito monsignor Marino – La liturgia ci parla anche delle nostre famiglie: mentre siamo invitati a contemplare la Sacra Famiglia di Nazareth dobbiamo guardare anche alle nostre e ai legami fondamentali di cui noi stessi siamo fatti: siamo figli, padri, fratelli, sorelle, sposi. Non esisteremmo senza questi legami: le nostre famiglie sono chiamate ad imparare lo stile della Famiglia di Nazareth. ‘La famiglia è il santuario domestico della Chiesa’.”

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Agenda Andora Cultura e Spettacoli

Andora, il 1° giugno inaugurazione del museo dedicato a Thor Heyerdahl

Posted on Author Redazione

Saranno il cuore dello spazio permanente che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Andora ha voluto dedicare al grande esploratore, antropologo e scrittore Da pochi giorni i curatori del Museo Kon-Tiki di Oslo in Norvegia hanno spedito alla volta di Andora una cassa contenente svariati oggetti, reperti, documenti, disegni e fotografie inerenti la vita e […]
Albenga Cultura e Spettacoli

Albenga, Tourist Card: ampliato il carnèt di offerte, sconti e promozioni

Posted on Author Redazione

Ancora più offerte e scontistiche con la Tourist Card che, lo ricordiamo, viene rilasciata dai gestori delle attività ricettive (i quali possono ritirarle gratuitamente presso l’ufficio IAT) ad ogni persona che soggiornerà ad Albenga fino al 31 dicembre. “La Tourist Card si arricchisce e amplia il carnèt di offerte, sconti e promozioni per i turisti […]
Cultura e Spettacoli Finale Ligure

Finale Ligure, torna a Castelfranco Castelrock

Posted on Author Redazione

Finale Ligure. Domani, dalle ore 21,00 alla Fortezza di Castelfranco si terrà l’Edizione 2018 della manifestazione Castelrock, manifestazione dedicata alla musica rock organizzata dall’Associazione Culturale E20 che è giunta alla sesta edizione, conquistandosi una certa notorietà nell’ambito della musica emergente nazionale. Le scorse edizioni si sono svolte con grande successo, sempre alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure, coinvolgendo moltissime persone, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *