Genova, prorogati fino al 13 gennaio 2026 i lavori in Via Balbi per il progetto dei 4 assi di forza del trasporto pubblico locale

Sono prorogate fino alle ore 24.00 del 13 gennaio le disposizioni già adottate in via Balbi e via Arsenale di Terra – e il cui termine era previsto inizialmente il 3 gennaio – per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cavidotto, in base a quanto previsto dal progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.

La proroga è dovuta al rallentamento delle attività di cantiere a seguito del rinvenimento, durante gli scavi, di strutture di rilevanza archeologica.

Resteranno così in vigore, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti disposizioni:

– via Balbi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni

3. divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli diretti/provenienti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, alle diramazioni e ai mezzi del servizio per la raccolta dei rifiuti nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate

4. per consentire l’accesso ai veicoli di cui al punto precedente, nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate è ripristinato il doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da idonei movieri durante il periodo di attività del cantiere e “a vista”, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata e piazza Acquaverde, nei restanti giorni ed orari

5. per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata l’inserimento nella viabilità deve avvenire secondo la vigente circolazione a rotatoria

6. sul lato monte, nel tratto compreso tra via Arsenale di terra e piazza Acquaverde è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari, senza limitazioni di tempo.

– via Arsenale di Terra:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. sul lato monte, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Balbi è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo

3. sul lato mare è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo.

