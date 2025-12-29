Attualità Genova

Genova, prorogati fino al 13 gennaio 2026 i lavori in Via Balbi per il progetto dei 4 assi di forza del trasporto pubblico locale

Posted on Author Redazione Comment(0)
Sono prorogate fino alle ore 24.00 del 13 gennaio le disposizioni già adottate in via Balbi e via Arsenale di Terra – e il cui termine era previsto inizialmente il 3 gennaio – per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cavidotto, in base a quanto previsto dal progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.
La proroga è dovuta al rallentamento delle attività di cantiere a seguito del rinvenimento, durante gli scavi, di strutture di rilevanza archeologica.
Resteranno così in vigore, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti disposizioni:
– via Balbi:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di transito veicolare nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni
3. divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli diretti/provenienti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, alle diramazioni e ai mezzi del servizio per la raccolta dei rifiuti nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate
4. per consentire l’accesso ai veicoli di cui al punto precedente, nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate è ripristinato il doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da idonei movieri durante il periodo di attività del cantiere e “a vista”, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata e piazza Acquaverde, nei restanti giorni ed orari
5. per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata l’inserimento nella viabilità deve avvenire secondo la vigente circolazione a rotatoria
6. sul lato monte, nel tratto compreso tra via Arsenale di terra e piazza Acquaverde è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari, senza limitazioni di tempo.
– via Arsenale di Terra:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. sul lato monte, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Balbi è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo
3. sul lato mare è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Albenga Attualità Pietra Ligure

L’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò visita gli ospedali di Albenga e Pietra Ligure

Posted on Author Redazione

Proseguono le visite istituzionali dell’Assessore alla Salute di Regione Liguria, Massimo Nicolò, presso le strutture ospedaliere del territorio. Dopo i recenti sopralluoghi presso l’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte e il San Paolo di Savona, nella giornata odierna l’Assessore ha fatto tappa ai Presidi Ospedalieri di Albenga e Pietra Ligure, accompagnato dai vertici dell’Asl 2. […]
Attualità Genova

ASL 3 “Genovese” premiata a Bolzano con la Casa della Salute per risparmio energetico e sostenibilità

Posted on Author Redazione

Asl3 è stata premiata ieri sera alla Fiera di Bolzano dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige per aver realizzato uno dei migliori progetti edilizi sostenibili che hanno ottenuto la certificazione Energetica di qualità CasaClima nell’ultimo biennio. Tra circa 1.300 progetti partecipanti al CasaClima Awards 2022, la giuria tecnica ne ha selezionati sette. Asl3 Genova è stata premiata per […]
Attualità Varazze

Ristorexpo 2018, terzo posto per due studenti di Varazze

Posted on Author Redazione

Varazze.  Hanno immaginato un esclusivo ristorante galleggiante realizzato su una zattera che, partendo a Montecarlo, si sposta nelle capitali europee e nei porti più importanti del Mediterraneo. Con questa innovativa idea di start up gli allievi Angelo Ferro e Zeno Lubrano, che frequentano la classe quarta dei corsi per operatore della ristorazione dell’Isforcoop di Varazze, hanno […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *