Cairo Montenotte, firmata ordinanza di divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici

In tutto il territorio del Comune di Cairo Montenotte dal 30 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, al di fuori degli spettacoli autorizzati di professionisti muniti di licenza:

  • È fatto divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, anche se di libera vendita, che producano effetti di scoppio, crepitio o fischio.
  • Il divieto si applica non solo alle aree pubbliche, ma anche alle aree private, qualora l’effetto pirotecnico ricada su spazi pubblici o su proprietà di terzi. Rientra nel divieto il lancio da balconi, finestre, terrazze, cortili e giardini per il pericolo e/o la turbativa che può derivarne per pedoni, passanti o cose.

Sono esentati dai divieti di cui al punti 1 gli artifici pirotecnici di categoria Fl, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 123/2015, quali petardoni da ballo, fontane, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette striscianti, in quanto caratterizzati da rischio potenziale estremamente basso e livello di rumorosità trascurabile.

