Genova, la Municipale ferma uno spacciatore che aggredisce agente: arrestato

Durante un controllo di polizia, è stato fermato un cittadino senegalese, classe 1982, irregolare sul territorio, già noto per attività di spaccio e gravato da numerosi precedenti. Durante il controllo, addosso all’uomo sono stati trovati 158 grammi di cocaina e svariati grammi di crack, suddivisi in dosi. Il parapiglia è scoppiato proprio durante il controllo, quando il cittadino senegalese ha cercato prima di liberarsi della sostanza, e successivamente di darsi alla fuga spingendo, graffiando e colpendo in volto un agente (dimesso con prognosi di undici giorni). Il pubblico ministero di turno ne ha disposto l’arresto e l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Marassi in attesa di convalida del GIP.

