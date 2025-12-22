Paolo Macchi è stato nominato presidente AMIU Genova

Paolo Macchi è il nuovo presidente di AMIU

Genova.

La nomina è stata formalizzata oggi dall’assemblea dei soci dell’azienda. Il

presidente Paolo Macchi e i consiglieri Rossella D’Acqui e Mauro D’Ascenzi

sono di nomina del Comune di Genova.

I consiglieri Giovanna Damonte, confermata, e Alessandro Pierandrei sono

invece di nomina della Città Metropolitana di Genova.

Con il nuovo assetto di vertice, AMIU Genova avvia una nuova fase di

governance anche nell’ottica del rafforzamento delle attività strategiche

dell’azienda a servizio del territorio genovese e metropolitano.Paolo Macchi – Presidente AMIU Genova

Paolo Macchi è dottore commercialista e revisore legale. Ha maturato una lunga

esperienza nella consulenza societaria e tributaria, nella revisione e nel controllo dei

bilanci per enti pubblici, società private e partecipate. È socio fondatore di uno studio

professionale specializzato in diritto tributario, valutazioni e sistemi di controllo. Ha

ricoperto incarichi in collegi sindacali, organismi di vigilanza e Consigli di amministrazione.

Rossella D’Acqui – Consigliera di Amministrazione

Rossella D’Acqui è oggi in pensione dopo una carriera nell’ambito ambientale e scientifico.

È stata direttore scientifico di ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

Ligure, dove ha coordinato attività tecniche e progettuali legate al monitoraggio ambientale

e ai sistemi di controllo. Ha inoltre svolto attività in ambito civico e territoriale, con

attenzione a progetti di sviluppo urbano e partecipazione delle comunità.

Giovanna Damonte – Consigliera di Amministrazione

Giovanna Damonte ha ricoperto incarichi amministrativi nel Comune di Arenzano con

deleghe ambientali. Dal 2022 è stata componente del CdA AMIU su designazione della

Città Metropolitana. Possiede esperienza nella gestione delle relazioni istituzionali, nella

pianificazione dei servizi ambientali e nel coordinamento con i comuni del territorio

metropolitano.

Alessandro Pierandrei – Consigliere di Amministrazione

Alessandro Pierandrei è architetto e urbanista genovese con esperienza nella

progettazione urbana e nei processi di rigenerazione del territorio. Ha collaborato con

professionisti di rilievo internazionale e si occupa di sostenibilità, innovazione dei servizi e

partecipazione civica, con particolare attenzione al contesto ligure.

Mauro D’Ascenzi – Consigliere di Amministrazione

Mauro D’Ascenzi ha ricoperto ruoli di vertice nella gestione di servizi pubblici locali e utility

a controllo pubblico. Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza

apicale nei settori idrico, energetico e ambientale, occupandosi di governance,

organizzazione aziendale e sviluppo dei servizi sul territorio.

Informazioni sull'autore del post