Paolo Macchi è stato nominato presidente AMIU Genova

Paolo Macchi è il nuovo presidente di AMIU
Genova.
La nomina è stata formalizzata oggi dall’assemblea dei soci dell’azienda. Il
presidente Paolo Macchi e i consiglieri Rossella D’Acqui e Mauro D’Ascenzi
sono di nomina del Comune di Genova.
I consiglieri Giovanna Damonte, confermata, e Alessandro Pierandrei sono
invece di nomina della Città Metropolitana di Genova.
Con il nuovo assetto di vertice, AMIU Genova avvia una nuova fase di
governance anche nell’ottica del rafforzamento delle attività strategiche
dell’azienda a servizio del territorio genovese e metropolitano.Paolo Macchi – Presidente AMIU Genova
Paolo Macchi è dottore commercialista e revisore legale. Ha maturato una lunga
esperienza nella consulenza societaria e tributaria, nella revisione e nel controllo dei
bilanci per enti pubblici, società private e partecipate. È socio fondatore di uno studio
professionale specializzato in diritto tributario, valutazioni e sistemi di controllo. Ha
ricoperto incarichi in collegi sindacali, organismi di vigilanza e Consigli di amministrazione.
Rossella D’Acqui – Consigliera di Amministrazione
Rossella D’Acqui è oggi in pensione dopo una carriera nell’ambito ambientale e scientifico.
È stata direttore scientifico di ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure, dove ha coordinato attività tecniche e progettuali legate al monitoraggio ambientale
e ai sistemi di controllo. Ha inoltre svolto attività in ambito civico e territoriale, con
attenzione a progetti di sviluppo urbano e partecipazione delle comunità.
Giovanna Damonte – Consigliera di Amministrazione
Giovanna Damonte ha ricoperto incarichi amministrativi nel Comune di Arenzano con
deleghe ambientali. Dal 2022 è stata componente del CdA AMIU su designazione della
Città Metropolitana. Possiede esperienza nella gestione delle relazioni istituzionali, nella
pianificazione dei servizi ambientali e nel coordinamento con i comuni del territorio
metropolitano.
Alessandro Pierandrei – Consigliere di Amministrazione
Alessandro Pierandrei è architetto e urbanista genovese con esperienza nella
progettazione urbana e nei processi di rigenerazione del territorio. Ha collaborato con
professionisti di rilievo internazionale e si occupa di sostenibilità, innovazione dei servizi e
partecipazione civica, con particolare attenzione al contesto ligure.
Mauro D’Ascenzi – Consigliere di Amministrazione
Mauro D’Ascenzi ha ricoperto ruoli di vertice nella gestione di servizi pubblici locali e utility
a controllo pubblico. Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza
apicale nei settori idrico, energetico e ambientale, occupandosi di governance,
organizzazione aziendale e sviluppo dei servizi sul territorio.

