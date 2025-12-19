Concerto Gospel di Natale al Santuario della Rovere col coro «Sizohamba»

Il Natale non è solo luci e decorazioni, ma è soprattutto un’atmosfera che si fa voce. Nell’ambito della rassegna nazionale “Christmas Inside”, promossa da Chorus Inside Liguria con Fedecori, Proloco e Comune San Bartolomeo al Mare si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del calendario festivo: il concerto Gospel del corso «Sizohamba». L’appuntamento è fissato per lunedì 29 dicembre alle 21,15 nella suggestiva cornice del Santuario di Nostra Signora della Rovere. Il termine zulu Sizohamba significa “cammineremo”, e il viaggio che questo ensemble propone è una vera immersione nel cuore della musica religiosa afroamericana. Non si tratta di un semplice ascolto, ma di un’esperienza partecipativa. Il Gospel, per sua natura, rompe la barriera tra palco e pubblico: il battito delle mani, il ritmo incalzante e le armonie profonde dei coristi trasformeranno le navate del Santuario in un unico, grande abbraccio corale. Il Santuario della Rovere, con la sua architettura carica di storia e un’acustica naturale avvolgente, rappresenta il “palcoscenico” ideale per esaltare le dinamiche vocali del gruppo. In un periodo in cui si cerca il calore della condivisione, il Gospel dei «Sizohamba» arriva come un regalo di fine anno, capace di unire l’energia gioiosa della festa alla riflessione spirituale.
