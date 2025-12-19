Calcio, le partite del turno prenatalizio

Serie A, la programmazione della 16^ giornata
Sabato 20 dicembre
- ore 18.00: Lazio-Cremonese
- ore 20.45: Juventus-Roma
Domenica 21 dicembre
- ore 12.30: Cagliari-Pisa
- ore 15.00: Sassuolo-Torino
- ore 18.00: Fiorentina-Udinese
- ore 20.45: Genoa-Atalanta
SERIE B, LE PARTITE DELLA 17ª GIORNATA
oggi ore 20:30
- BariCatanzaro–
sab 20 DIC ore 15:00
- MonzaCarrarese–
- PadovaSampdoria–
- ModenaVenezia–
- CesenaJuve Stabia–
- FrosinoneSpezia–
sab 20 DIC ore 17:15
- AvellinoPalermo–
sab 20 DIC ore 19:30
- PescaraReggiana–
dom 21 DIC ore 15:00
- EntellaSudtirol–
dom 21 DIC ore 17:15
- MantovaEmpoli
SERIE D, GIRONE A PARTITE DELLA 17°GIORNATA DOMENICA ORE 14.30
Asti-Club Milano
Cairese-Gozzano
Celle V.-Imperia
Chisola-Valenzana
Derthona-Saluzzo
NovaRomentino-Ligorna
Varese-Lavagnese
Biellese-Vado
Sanremese-Sestri Levante