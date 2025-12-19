Cairo Montenotte Celle Ligure Genova Genova e provincia Imperia e provincia Sport Vado Ligure

Calcio, le partite del turno prenatalizio

Serie A, la programmazione della 16^ giornata

Sabato 20 dicembre

  • ore 18.00: Lazio-Cremonese
  • ore 20.45: Juventus-Roma 

Domenica 21 dicembre

  • ore 12.30: Cagliari-Pisa
  • ore 15.00: Sassuolo-Torino
  • ore 18.00: Fiorentina-Udinese
  • ore 20.45: Genoa-Atalanta

SERIE B, LE PARTITE DELLA 17ª GIORNATA

oggi ore 20:30
  • BariCatanzaro
sab 20 DIC ore 15:00
  • MonzaCarrarese
  • PadovaSampdoria
  • ModenaVenezia
  • CesenaJuve Stabia
  • FrosinoneSpezia
sab 20 DIC ore 17:15
  • AvellinoPalermo
sab 20 DIC ore 19:30
  • PescaraReggiana
dom 21 DIC ore 15:00
  • EntellaSudtirol
dom 21 DIC ore 17:15
  • MantovaEmpoli

 

SERIE D, GIRONE A PARTITE DELLA 17°GIORNATA DOMENICA ORE 14.30

Asti-Club Milano

Cairese-Gozzano

Celle V.-Imperia

Chisola-Valenzana

Derthona-Saluzzo

NovaRomentino-Ligorna

Varese-Lavagnese

Biellese-Vado

Sanremese-Sestri Levante

