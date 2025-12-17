Sanità, partito ieri sera il numero 116117 dedicato all’assistenza sanitaria non urgente

È partita ieri sera in Liguria la fase sperimentale del numero europeo armonizzato (NEA) 116117, il servizio dedicato all’assistenza sanitaria non urgente che consente ai cittadini di entrare in contatto con la continuità assistenziale (ex guardia medica) e con i servizi sanitari territoriali per ricevere consigli medici, orientamento e indicazioni appropriate nei casi non urgenti, rappresentando un punto di riferimento alternativo al ricorso improprio al numero di emergenza 112 e ai Pronto Soccorso.
Il numero 116117 è attivo nel Tigullio a partire da ieri sera e sarà fruibile nei Comuni afferenti ad Asl 4, con prefisso telefonico 0185. Fanno eccezione i Comuni di Carro, Maissana e Varese Ligure, che, trovandosi in Provincia della Spezia, appartengono a un distretto telefonico diverso (0187). Per i cittadini di questi Comuni resta operativo il numero di continuità assistenziale 0185 371020.