Sant’Olcese, nuovo biglietto di insulti e minacce contro la Sindaca e il comandante della Municipale

Ancora una minaccia scritta per la Sindaca di Sant’Olcese, Sara Dante. La scorsa notte è stato lasciato un biglietto scritto a mano  contenente insulti e il riferimento ad una “pallottola”. Nel messaggio è citato anche il comandante della Municipale. «Indignazione e ferma condanna per il grave episodio” sono le parole espresse da Giunta e Consiglio Comunale.  “Chi sceglie di minacciare invece di confrontarsi democraticamente dimostra solo debolezza e disprezzo per la nostra comunità”. Sul caso indagano i carabinieri.

