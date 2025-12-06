Genova, crisi Ex-Ilva: nuovo incontro prima di Natale al Ministero

Il presidente della Regione Liguria, Bucci ha affermato che: “Il ministro ha previso almeno un incontro prima di Natale, ovviamente appena arriverà il risultato della gara, ma dipenderà anche da chi la vincerà, bisogna conoscere il business plan perché è quello che darà una vera visione di consapevolezza del futuro. Dopo il risultato della gara vedremo come andare avanti, noi non molliamo e parteciperemo a tutte le attività, perché il futuro dell’acciaio per l’Italia passa anche dal Nord e soprattutto da Cornigliano, è importante per tutta la nazione” ha ribadito Bucci.

