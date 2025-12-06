REgione Liguria, inaugurato il Presepe

Articoli correlati
Genova, blocca ladro in casa in attesa della Polizia: fermato un 28enne
E’ riuscito a bloccare un ladro che era penetrato nell’alloggio dove vive in attesa dell’arrivo della Polizia. E’ accaduto a Genova. Il ladro, un ragazzo di 28 anni aveva messo a segno un altro colpo nella stessa via. Il proprietario dell’immobile, ritrovatosi a tu per tu con il ladro, lo ha trattenuto e ha chiamato […]
Genova, assessore comunale Rosso: “I balletti di Nervi si svolgeranno regolarmente”
«In merito all’ordinanza del Consiglio di Stato serve chiarezza per evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni. Voglio tranquillizzare tutti: come si può leggere nel provvedimento non vi è nessuna azione sospensiva nei confronti del Festival di Nervi, né tantomeno verso il direttore artistico Jacopo Bellussi. È invece spiegato chiaramente come venga garantito lo svolgimento a procedere con […]
Prevenzione, Liguria ultima in classifica
Una Liguria in difficoltà nell’ambito della prevenzione sanitaria. Secondo l’analisi 2023 della Fondazione Gimbe sugli adempimenti regionali dei livelli essenziali di assistenza (LEA), la Regione ha ottenuto appena 54 punti su 100, al penultimo posto della classifica nazionale insieme all’Abruzzo e davanti soltanto alla Sicilia (49). Nel dettaglio, la Liguria si colloca 20ª per prevenzione collettiva e sanità pubblica, 5ª […]