REgione Liguria, inaugurato il Presepe

E’ stato inaugurato oggi il tradizionale presepe della Regione Liguria.
Quest’anno il presepe raffigura una Pontedecimo di inizio Novecento: un piccolo angolo di Liguria che racconta storie, mestieri e identità.
“Celebrare il Natale significa ritrovare un senso di unione e trasmettere alle nuove generazioni il valore di ciò che siamo”, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

