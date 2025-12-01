Qualità della vita in Liguria: La Spezia supera Genova

La qualità della vita nelle province italiane ha un nuovo leader: Trento riconquista la vetta, seguita da Bolzano e Udine. I dati sono stati divulgati da Il Sole 24 Ore, lette una crescita costante, seppur lontana dalle prime posizioni. Per quanto riguarda la Liguria Genova si classifica al 43° posto, Imperia scende all’80° mentre La Spezia supera il capoluogo di regione agganciando il 42° posto. Savona resta al 56° posto. Tra gli indicatori presi in considerazione ci sono: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia e società, ambiente e servizi, cultura e tempo libero, giustizia e sicurezza. Ultima per qualità della vita, Reggio Calabria.

Informazioni sull'autore del post