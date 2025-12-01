Attualità Genova Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Qualità della vita in Liguria: La Spezia supera Genova

Posted on Author Redazione Comment(0)

La qualità della vita nelle province italiane ha un nuovo leader: Trento riconquista la vetta, seguita da Bolzano e Udine. I dati sono stati divulgati da Il Sole 24 Ore, lette una crescita costante, seppur lontana dalle prime posizioni. Per quanto riguarda la Liguria Genova si classifica al 43° posto, Imperia scende all’80° mentre La Spezia supera il capoluogo di regione agganciando il 42° posto. Savona resta al 56° posto. Tra gli indicatori presi in considerazione ci sono: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia e società, ambiente e servizi, cultura e tempo libero, giustizia e sicurezza. Ultima per qualità della vita, Reggio Calabria.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Imperia e provincia

Sanremo, effettua una manovra azzardata e punta fucile contro soccorritori della pubblica assistenza: indagini in corso

Posted on Author Redazione

Un uomo ha puntato il fucile contro un’ambulanza dopo una manovra azzardata a bordo dello scooter. L’uomo ha infatti effettuato un sorpasso azzardato e l’autista del mezzo di soccorso ha suonato il clacson provocando la reazione del motociclista che ha estratto un fucile a canne mozze puntandolo contro i militi. Avviate le indagini per risalire […]
Attualità

Domani piogge e temporali a Levante

Posted on Author Redazione

Savona. Permane uno scenario di difficile predicibilità, da seguire costantemente: le valutazioni meteo-idrologiche delle ultime uscite modellistiche hanno portato al nuovo stato di allerta, emanato dalla Protezione Civile regionale, per tutti i bacini dell’area C, che va indicativamente da Portofino al confine con la Toscana, dalle 5 alle 18 di domani: Arancione per piogge diffuse […]
Cronaca Genova

A12, guasto al sistema elettronico all’uscita di Genova Est: code e disagi

Posted on Author Redazione

Code all’uscita di Genova Est sulla A12 per un guasto al sistema elettronico che gestisce l’ingresso e l’uscita dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i tecnici che hanno ripristinato la normale funzionalità della barriera.     Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *