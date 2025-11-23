Agenda Cultura e Spettacoli Loano

“Loano Christmas” al via lo Storico Villaggio di Natale

L’attesa atmosfera natalizia torna a illuminare i Giardini San Josemaria Escrivá, accanto a Piazza Italia, con la 15ª edizione dello Storico Villaggio di Natale di Loano, uno degli appuntamenti più amati della Riviera. L’anteprima dell’evento, intitolata “Giro Tavola all’Italiana”, si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, dalle 10:00 alle 19:00, e sarà interamente dedicata al gusto e alle tradizioni regionali.

Durante il weekend inaugurale, i visitatori potranno immergersi in un percorso gastronomico – organizzato grazie alla collaborazione con Stramercatino Torino – tra le casette del villaggio, che proporranno generi alimentari tipici per arricchire il pranzo di Natale con sapori autentici e regionali. Non mancherà la nuova area food, dove sarà possibile degustare specialità come farinata al tegaminopizzafocacciagnocco frittoarrosticinihamburger gourmettartufi d’Alba e dolci natalizi, accompagnati da un calice di vin brulèbirra artigianalecaffè e cioccolata calda.

Dal 29 novembre, il Villaggio di Natale aprirà ufficialmente le porte per tutta la stagione con 30 casette (di cui 9 dedicate al food) e 60 espositori a rotazione.

Ad arricchire l’atmosfera, un fitto programma di animazioni quotidiane gratuite, tra cui baby dancespettacoli di acrobaziaconcerti live e oltre 20 laboratori creativi pensati per grandi e piccini. Nel dettaglio, sabato 29 novembre, nel pomeriggio, il pubblico potrà assistere a un doppio spettacolo di acrobazia aerea con Fiammetta Lari, mentre domenica 30 novembre sarà la volta di un emozionante show con un gruppo di acrobati provenienti dal Kenya.

Immancabile, come ogni anno, la presenza di Babbo Natale, pronto ad accogliere i più piccoli con le loro letterine nella sua suggestiva casetta addobbata, per vivere insieme la vera magia delle feste.

Il calendario completo della rassegna è disponibile online su www.viviloano.it.

