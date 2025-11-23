Attualità Genova

Giornata contro la Violenza di Genere, martedì 25 novembre il progetto della Regione Liguria: “Siamo molte siamo una”

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Piazza de Ferrari diventa luogo di unità, rispetto e consapevolezza grazie al progetto di sensibilizzazione promosso dalla Regione Liguria “Siamo molte, siamo una”, improvvisazione scenica che vuole affermare il diritto di ogni persona a essere e a sentirsi riconosciuta come donna
Ti aspettiamo martedì 25 novembre a Genova in piazza De Ferrari dalle 17:30 per diventare parte di un messaggio collettivo di rispetto e sensibilità #siamomoltesiamouna #25novembre

Attualità

"Cercasi" savonesi per rappresentare il Comune del consiglio della Spes

Posted on Author Redazione

Savona. Dopo l’ “avviso pubblico” per cercare candidati da mettere nella stanza dei bottoni di Tpl, anche per Spes (la società di gestione del Campus universitario) il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio si affida una sorta di ricerca di mercato per trovare le persone più adatte da proporre per rappresentare il Comune nel consiglio di amministrazione […]
Cronaca Cultura e Spettacoli Genova In Primo Piano

Genova, lutto nel mondo della cultura:è morto il sociologo Alessandro Dal Lago

Posted on Author Redazione

E’ morto a 75 anni il sociologo  Alessandro Dal Lago. Aveva 75 anni. Era  stato docente a Genova di Sociologia dei processi culturali presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. Era nato a Roma i l2 settembre 1947. Nel corso della sua carriera accademica era stato preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi […]
Attualità

Improvviso sciopero degli autisti Tpl: bus fermi in provincia

Posted on Author Redazione

Provincia di Savona. Improvviso sciopero selvaggio in tutta la provincia del personale di Tpl dopo la bocciatura ieri durante un animato consiglio comunale a Savona, della mozione urgente che chiedeva una proroga dell’affidamento del trasporto pubblico locale in house anziché la privatizzazione del servizio. I sindacati sottolineano come la decisione dell’agitazione come atto di protesta […]

