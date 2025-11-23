Giornata contro la Violenza di Genere, martedì 25 novembre il progetto della Regione Liguria: “Siamo molte siamo una”

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Piazza de Ferrari diventa luogo di unità, rispetto e consapevolezza grazie al progetto di sensibilizzazione promosso dalla Regione Liguria “Siamo molte, siamo una”, improvvisazione scenica che vuole affermare il diritto di ogni persona a essere e a sentirsi riconosciuta come donna
Ti aspettiamo martedì 25 novembre a Genova in piazza De Ferrari dalle 17:30 per diventare parte di un messaggio collettivo di rispetto e sensibilità #siamomoltesiamouna #25novembre