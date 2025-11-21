Rugby, sabato al “Ferraris” di Genova: Italia-Cile. Ecco gli eventi collaterali alla partita

L’arrivo della Nazionale Italiana a Genova per il Test Match contro il Cile, ultimo appuntamento delle Quilter Nations Series, sta mobilitando l’intero movimento rugbistico ligure. In vista del calcio d’inizio, fissato per sabato 22 novembre alle 21.10 allo stadio Ferraris, il Comitato Regionale FIR Liguria, la FIR e i club del territorio hanno programmato una serie di iniziative pensate per avvicinare tesserati e appassionati alla sfida degli Azzurri.

Gli eventi della vigilia – Venerdì 21 novembre

Ore 17.30 – Macron Sports Hub (via Canevari, Genova)

Il programma si apre con un momento molto atteso dai tifosi: un meet & greet pubblico con alcuni giocatori della Nazionale, disponibili per foto e autografi.

Ore 19.00 – Club House del campo Androne, Recco

La serata prosegue con la presentazione del volume Test Match, scritto da Cristian Lovisetto e Andrea Pelliccia. L’incontro sarà moderato da Andrea Cimbrico, responsabile della comunicazione FIR.

Una città in festa – Sabato 22 novembre

Dalle 10.00 alle 12.00 – Stadio Carlini-Bollesan, Genova

Il settore femminile del CUS Genova Rugby promuove l’iniziativa Donne allo Stadio: un’attività non competitiva dedicata a bambine e ragazze, pensata per far scoprire il rugby in un contesto ludico, inclusivo e senza contatto fisico.

Dalle 14.30 – Stadio Carlini-Bollesan, Genova

Nel pomeriggio spazio alla Festa del Rugby Ligure, che riunirà le categorie U6, U8 e U10. Le giovani squadre provenienti da tutta la regione, insieme a tecnici e famiglie, concluderanno la giornata trasferendosi a Marassi per assistere alla partita dell’Italia.

Le iniziative dei club della zona

Oltre agli eventi ufficiali, varie società liguri hanno organizzato attività parallele per celebrare il weekend Azzurro.

Cogoleto

Le “Vespe” ospiteranno per tre giorni gli U14 dell’Unione Rugby Capitolina, tra allenamenti condivisi e momenti di aggregazione. Il gruppo assisterà insieme alla gara del Ferraris e parteciperà a un clinic tecnico con Simone Ragusi e alcuni coach irlandesi. I giovani liguri contraccambieranno la visita durante il prossimo Sei Nazioni.

Recco

La squadra “old” delle Orche accoglierà gli ospiti sardi del Sinnai per una partita seguita da un conviviale terzo tempo, prima di raggiungere Genova per la serata dedicata agli Azzurri.

Sant’Olcese

L’Amatori Rugby Genova metterà in campo un match tra due squadre che hanno scelto proprio il capoluogo ligure per disputare la loro gara: La Massa – Dynamo Dora Rugby e Stella Rossa Milano Rugby. A fine partita tutti si dirigeranno verso il Ferraris per sostenere l’Italia.aA