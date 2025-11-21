Genova Sport

Rugby, sabato al “Ferraris” di Genova: Italia-Cile. Ecco gli eventi collaterali alla partita

Posted on Author Redazione Comment(0)

L’arrivo della Nazionale Italiana a Genova per il Test Match contro il Cile, ultimo appuntamento delle Quilter Nations Series, sta mobilitando l’intero movimento rugbistico ligure. In vista del calcio d’inizio, fissato per sabato 22 novembre alle 21.10 allo stadio Ferraris, il Comitato Regionale FIR Liguria, la FIR e i club del territorio hanno programmato una serie di iniziative pensate per avvicinare tesserati e appassionati alla sfida degli Azzurri.
Gli eventi della vigilia – Venerdì 21 novembre

Ore 17.30 – Macron Sports Hub (via Canevari, Genova)
Il programma si apre con un momento molto atteso dai tifosi: un meet & greet pubblico con alcuni giocatori della Nazionale, disponibili per foto e autografi.

Ore 19.00 – Club House del campo Androne, Recco
La serata prosegue con la presentazione del volume Test Match, scritto da Cristian Lovisetto e Andrea Pelliccia. L’incontro sarà moderato da Andrea Cimbrico, responsabile della comunicazione FIR.
Una città in festa – Sabato 22 novembre

Dalle 10.00 alle 12.00 – Stadio Carlini-Bollesan, Genova
Il settore femminile del CUS Genova Rugby promuove l’iniziativa Donne allo Stadio: un’attività non competitiva dedicata a bambine e ragazze, pensata per far scoprire il rugby in un contesto ludico, inclusivo e senza contatto fisico.

Dalle 14.30 – Stadio Carlini-Bollesan, Genova
Nel pomeriggio spazio alla Festa del Rugby Ligure, che riunirà le categorie U6, U8 e U10. Le giovani squadre provenienti da tutta la regione, insieme a tecnici e famiglie, concluderanno la giornata trasferendosi a Marassi per assistere alla partita dell’Italia.
Le iniziative dei club della zona

Oltre agli eventi ufficiali, varie società liguri hanno organizzato attività parallele per celebrare il weekend Azzurro.

Cogoleto
Le “Vespe” ospiteranno per tre giorni gli U14 dell’Unione Rugby Capitolina, tra allenamenti condivisi e momenti di aggregazione. Il gruppo assisterà insieme alla gara del Ferraris e parteciperà a un clinic tecnico con Simone Ragusi e alcuni coach irlandesi. I giovani liguri contraccambieranno la visita durante il prossimo Sei Nazioni.

Recco
La squadra “old” delle Orche accoglierà gli ospiti sardi del Sinnai per una partita seguita da un conviviale terzo tempo, prima di raggiungere Genova per la serata dedicata agli Azzurri.

Sant’Olcese
L’Amatori Rugby Genova metterà in campo un match tra due squadre che hanno scelto proprio il capoluogo ligure per disputare la loro gara: La Massa – Dynamo Dora Rugby e Stella Rossa Milano Rugby. A fine partita tutti si dirigeranno verso il Ferraris per sostenere l’Italia.aA

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Loano Sport

Piazzale davanti al Palagarassini di Loano: dedicato ai veterani dello sport

Posted on Author Redazione

Loano. Il piazzale davanti al PalaGarassini di Loano è ora ufficialmente intitolato all’Unione Nazionale Veterani dello Sport. La cerimonia di scopertura della targa si è tenuta ieri sera, alla presenza del sindaco di Loano Luigi Pignocca, del delegato provinciale del Coni Roberto Pizzorno, del delegato regionale di Unvs Floriano Premoselli e del presidente della sezione […]
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, cinque nuove postazioni multimediali per accompagnare i turisti alle collezioni numismatiche dei musei di Strada Nuova

Posted on Author Redazione

Le collezioni numismatiche esposte dal 2004 nell’allestimento di Palazzo Tursi si arricchiscono di cinque vetrine/postazioni multimediali, che guidano il visitatore attraverso i circa 700 anni di storia della monetazione di Genova, quando tra il 1138 e il 1860 era attiva la zecca genovese. Allestite, in origine, all’interno della mostra Il re denaro – grazie alla sponsorizzazione di […]
Attualità Genova

Verso la stabilizzazione gli 88 interinali del porto di Genova

Posted on Author Redazione

Al termine di una lunga trattativa le rappresentanze sindacali di Nidil CGIL e Uiltemp Liguria hanno raggiunto un accordo con le parti datoriali e le istituzioni coinvolte per decidere il futuro degli 88 lavoratori somministrati del porto di Genova, il cui contratto era scaduto lo scorso 28 febbraio. Secondo i nuovi accordi, circa metà dei lavoratori avvieranno un percorso di […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *