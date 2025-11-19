Genova, colpo al Lotto da oltre 25.000 euro

Il Lotto premia la Liguria. Nell’estrazione di martedì 18 novembre, come riporta Agipronews, vinti 25.350 a Genova in via Piave grazie a quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi da inizio 2025.
Pnrr: nove progetti di Amiu, legati al campo della tecnologia, dell’economia circolare e al miglioramento delle metodologie della raccolta differenziata
Una sfida raccolta e vinta quella del pacchetto dei progetti presentati da AMIU Genova per accedere alla terza linea di finanziamenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, presentati oggi nella Sala di Rappresentanza di palazzo Tursi. Nove i progetti entrati nella graduatoria nazionale e promossi a pieni voti per un totale di quasi 9 milioni di euro. Il focus […]
Balneari, i Comuni di Loano e Borghetto rinviano la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024
A Loano e Borghetto Santo Spirito concessioni demaniali prorogate al 31 dicembre 2024. Lo stabilisce una delibera di giunta che le amministrazioni dei due Comuni rivieraschi stanno portando in discussione in questi giorni (la giunta borghettina del sindaco Giancarlo Canepa l’ha discussa ed approvata ieri; quella loanese di Luca Lettieri la esaminerà nei prossimi giorni). […]
Urbanistica, Genova protagonista al Workshop regionale delle città Mediterranee di Barcellona
“Genova: il cammino verso il 2030 e il 2050 – Rigenerazione urbana a prova di clima e sostenibilità“. È questo il titolo dell’intervento con il quale l’assessore all’urbanistica della città di Genova, Simonetta Cenci, ha partecipato al Workshop regionale delle città Mediterranee di Barcellona – Ripensare il premio Istanbul Enviroment-Friendly City” che è iniziato oggi […]