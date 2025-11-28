Genova, Greta Thunberg al corteo dei sindacati: “Il genocidio in Palestina è ancora in corso”

“Israele sta ancora attaccando i palestinesi di Gaza ogni giorno. Il 90% della popolazione di Gaza sta soffrendo dalla malnutrizione. Negli ultimi anni, durante il genocidio in Palestina, il mondo ha dimostrato ogni giorno le sue intenzioni continuando a non aiutare i palestinesi. I nostri così chiamati leader, che dovrebbero rappresentarci, non riescono a fare il minimo necessario per evitare che il genocidio avvenga. Ogni singola volta mettono i profitti e l’espansione coloniale sopra il benessere delle persone e del pianeta. E quindi tocca a noi. E per questo voglio esprimere, a nome di tutta l’umanità, un grazie a Genova: grazie per essere una faro per tutti noi”.

Sono le parole di Greta Thunberg presente questa mattina al corteo di sciopero dei sindacati.

“Quando ho visto i video di Genova, delle persone scese in piazza, ho pianto molto, perché mi avete dimostrato che la solidarietà non è morta, che c’è ancora un senso dell’umanità. Quindi tutta la mia solidarietà a voi e sono orgogliosa di chiamarvi miei compagni e di stare vicino a voi ogni passaggio”.

Informazioni sull'autore del post