Genova, agente della Penitenziaria aggredito da detenuto

Un detenuto nel reparto di alta sicurezza nel carcere di Genova ha aggredito un agente della polizia penitenziaria che è stato immediatamente soccorso e trasferito al pronto soccorso. Lo denuncia il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria.

 

