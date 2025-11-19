Genova, agente della Penitenziaria aggredito da detenuto

Un detenuto nel reparto di alta sicurezza nel carcere di Genova ha aggredito un agente della polizia penitenziaria che è stato immediatamente soccorso e trasferito al pronto soccorso. Lo denuncia il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria.
Era ricercato in Algeria per riciclaggio, contrabbando,falso e abuso di ufficio: è stato arrestato a Genova sulla A7 dalla Polstrada. A finire in manette un cittadino algerino di 50 anni residente in Spagna, il quale a seguito di approfondito controllo, risultava essere ricercato in Algeria per diversi reati. Tramite il servizio Interpol la pattuglia appurava che […]
E’ stata proclamata da Arpal l’allerta gialla per temporali sul centro-levante della Liguria dalle 18.00 di oggi, martedì 1 novembre, alle 14.00 di domani, mercoledi 2 novembre. Dopo l’alta pressione e le temperature decisamente sopra la media stagionale degli ultimi giorni, la pioggia sta tornando sulla nostra regione. Le nubi di questa mattina e le […]
Sarà un’altra domenica di riunioni tra Governo e Regioni per arrivare ad un nuovo Dpcm contenente ulteriori misure restrittive per contenere l’epidemia di COVID-1 già lunedì sera. Domani alle 9 infatti nuovo vertice tra i Ministri Boccia e Spadafora e i Governatori delle Regioni in videoconferenza. Sostanzialmente le ipotesi sono due: lockdown nazionale o, come […]