Cultura e Spettacoli Formazione Genova

Orientamenti, Giovanna Botteri: “Seguite le vostre passioni. Orientamenti vuol dire trovare il talento che c’è in ognuno”

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Il messaggio da dare in questo momento ai ragazzi è questo: noi ci siamo per ascoltarvi ed esservi vicini, per trasmettervi quello che abbiamo vissuto noi, se può esservi d’aiuto. Orientamenti è certo uno strumento pratico, perché mostra cosa si può studiare, quale lavoro si può fare, che strada si può prendere, ma il futuro è un qualcosa che si gioca su tanti piani: è importante far capire ai ragazzi cosa vogliono veramente fare e dare loro la possibilità di realizzarsi senza fissarsi su falsi miti come successo, ricchezza e la necessità di mostrarsi sempre forti e vincenti. Bisogna seguire le proprie passioni e i propri talenti, quindi credo che Orientamenti voglia dire trovare il talento che c’è in ognuno dei nostri ragazzi”.

Così la giornalista Giovanna Botteri, oggi ai Magazzini del Cotone per la giornata inaugurale di Orientamenti.

Giornalista, editorialista e inviata sul campo nei principali eventi storici della contemporaneità, ha parlato con studentesse e studenti delle sue esperienze e di come le hanno insegnato ad avere uno sguardo aperto sul mondo. Botteri è la madrina 2025 del settore ‘Human’ (che rappresenta le competenze umanistiche e artistiche, la linguistica e le scienze sociali, giuridiche e delle relazioni umane), che insieme a ‘Stem’ e ‘Hands’ (rispettivamente discipline scientifiche e arti artigiane) è uno dei tre grandi temi affrontati dagli incontri e dagli appuntamenti di Orientamenti.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Agenda Cultura e Spettacoli Loano

Loano, da domani sera via alla sagra “Quellù che u passa u cunventu”

Posted on Author Redazione

La manifestazione enogastronomica gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano Dal 27 al 30 agosto nel cortile della parrocchia di Santa Maria Immacolata di via dei Gazzi a Loano si terrà la 38^ edizione della sagra “Quellù che u passa u cunventu”. La manifestazione enogastronomica gode del patrocinio dell’assessorato […]
Attualità Genova

Genova, sono 34 gli ecopunti AMIU ad accesso controllati

Posted on Author Redazione

Sarà l’ultimo Ecopunto del 2021 a diventare ad accesso controllato quello di via Tommaso Reggio 30r, vicino all’Arcidiocesi di Genova e precisamente nei basamenti di palazzo Ducale, all’interno del locale realizzato nel quadro del Piano Integrato per il Centro Storico Caruggi. In totale gli Ecopunti del Centro Storico sono 34, di cui 22 (includendo quest’ultimo) […]
Cronaca Genova

Genova, ragazza colpita da una pietra lanciata da alcuni ragazzi

Posted on Author Redazione

Una ragazzina di 14 anni è stata  portata al pronto soccorso al San Martino di Genova nel pomeriggio di ieri dopo essere stata colpita alla testa da una pietra lanciata da un gruppo di ragazzi. La giovane era al mare. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha dato il via alle ricerche dei ragazzi […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *