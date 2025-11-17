Cronaca Genova

Genova, controlli notturni della Polizia: multe e sanzioni in tre locali

Posted on Author Redazione Comment(0)

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre la polizia amministrativa della Questura di Genova, in collaborazione con il commissariato Cornigliano, la polizia locale e i vigili del fuoco, ha effettuato una serie di controlli straordinari in tre esercizi pubblici di Sampierdarena e Cornigliano segnalati per frequenti episodi legati allo spaccio di stupefacenti e, in alcuni casi, per risse e situazioni di pericolo. I locali ispezionati si trovano in via Sampierdarena, via Giovan Battista Monti e corso Martinetti Perrone. Nel primo esercizio, un bar di via Sampierdarena già teatro pochi giorni prima dell’arresto di un giovane per spaccio di cocaina, non sono emerse irregolarità amministrative. Gravi violazioni sono invece state accertate nel secondo locale, un bar-ristorante di via Giovan Battista Monti: mancanza di segnaletica di sicurezza, assenza di impianto di aerazione, bombole di gas stoccate in cucina e magazzino in violazione delle norme antincendio e di sicurezza sul lavoro.

Per queste infrazioni sono state comminate sanzioni per 16.000 euro. Ulteriori 2.000 euro di multa sono stati elevati per omessa esposizione dei prezzi, mancanza di etilometro, e violazione delle prescrizioni sull’impatto acustico.

Il terzo esercizio, un disco-bar in corso Perrone, è risultato il più irregolare: somministrazione abusiva di alimenti e bevande, vendita di alcolici e superalcolici oltre l’orario consentito, apertura come luogo di pubblico spettacolo senza rispettare le norme di sicurezza, organizzazione di serate danzanti senza licenza. Complessivamente sono stati contestati illeciti per 12.000 euro.

I controlli si sono estesi anche all’area esterna dei locali, dove due venditori ambulanti privi di qualsiasi autorizzazione sono stati sorpresi a esercitare il commercio itinerante. Per loro sanzione da 5.000 euro ciascuno (totale 10.000 euro) e sequestro della merce.Il bilancio dell’operazione è di 40.000 euro di sanzioni amministrative complessivamente elevate. Proseguono le indagini per verificare eventuali ulteriori responsabilità di natura penale, in particolare nel disco-bar di corso Perron

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca

Arrestato con 10 involucri di cocaina ad Albenga. Ventunenne domani dal Gip

Posted on Author Redazione

Albenga. Comparirà domattina davanti al gip il pusher ventunenne arrestato ieri sera dai carabinieri ad Albenga. Il giovane è stato sorpreso con 10 involucri di cocaina e 300 euro in contanti. Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cronaca In Primo Piano Savona

Savona, è Deborah Ballesio la ragazza uccisa nella sparatoria

Posted on Author Gianluca Firpo

A sparare i colpi, l’ex compagno Domenico Massari (foto). E’stata identificato il corpo della vittima uccisa nella sparatoria ai Bagni AQuario avvenuta alle 22.30. Si chiama Deborah Ballesio e aveva 39 anni, ad ucciderla l’ex compagno di 48 anni Domenico Massari fuggito dopo l’omicidio. L’uomo è entrato nel locale passando dalla spiaggia e ha urlato […]
Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Politica Savona

Oggi e domani la Lega in piazza per raccogliere firme in favore di Salvini

Posted on Author Redazione

Oggi, sabato 21 e domani, domenica 22 settembre la Lega scende nelle principali piazze della Liguria con una raccolta firme a sostegno del ministro e vice premier Matteo Salvini. “Difendere i confini non è un reato e si può ribadire il concetto con una firma negli oltre 50 gazebo presenti nelle piazze della regione. L’iniziativa sarà ripetuta […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *