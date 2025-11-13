Finale Ligure, auto si cappotta sull’Aurelia: un ferito al Santa Corona

Incidente nel pomeriggio di oggi sull’Aurelia a Finale Ligure dove un’auto si è cappottata per cause da determinare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato la persona ferita in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, presenti anche i vigili del fuoco.
Una decina i mezzi danneggiati Rogo di auto questa notte in Piazza Sisto IV ad Albisola. Sono state quattro le auto bruciate ed una decina quelle danneggiate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Code chilometriche sulle autostrade ligure per il rientro dopo il weekend. La situazione più critica è sulla A10 dove attualmente ci sono 11 km di coda tra Feglino e Savona; in direzione opposta sono 6 i km tra Bordighera il Confine di Stato; sulla A26 a causa dei cantieri sono 5 i km di coda […]
Potrebbe essere non casuale l’impatto tra un’auto e uno scooter avvenuto sabato a Pietra Ligure. Dopo i rilievi effettuati ed ascoltate le testimonianze di chi ha assistito alla scena, il conducente dell’automobile potrebbe essere essere denunciato per lesioni e omissione di soccorso. La dinamica del fatto ha visto il mezzo a due ruote, sul quale […]