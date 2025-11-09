Calcio, Genoa-Fiorentina: “derby” tra deluse con due nuovi tecnici in panchina

Con l’arrivo di De Rossi in panchina il Genoa cerca la ripartenza, quella vera, cominciata già con la vittoria esterna sul campo del Sassuolo. Contro la Fiorentina, ultima in classifica, che a sua volta, proprio come i rossoblu ha esonerato tecnico e direttore sportivo, il Genoa cerca la prima rete al Ferraris e la prima vittoria davanti ai propri tifosi. I Viola sono in piena crisi di risultati non solo in campionato ma anche in Conference League e l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina ha lo scopo di invertire il cammino. Anche la squadra Viola sta attraversando un momento delicatissimo. Senza vittorie e alle prese con una crisi tecnica senza precedenti ha bisogno di punti per muovere la classifica alla luce della vittoria del Pisa che ha allungato la graduatoria nelle posizioni di bassa classifica. De Rossi dovrebbe confermare il 3-5-2, out Malinovski per squalifica, stesso sistema di gioco per Paolo Vanoli: 3-5-2 che non avrà a disposizione Kean che non è stato neppure convocato. Gudmundsson, grande ex di questo incrocio, fara coppia con uno tra Dzeko e Piccoli; sempre assente Gosens al suo posto giocherà Fortini.

Genoa (3-5-2) Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo

Fiorentina (3-5-2) De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson, Kean

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 17 (ultima nel settembre 2019, 2-1)

Pareggi : 21

Vittorie Fiorentina: 17 (ultima nell’ottobre 2024, 1-4)

Informazioni sull'autore del post