A26, maxi tamponamento tra Masone e il bivio A10: 7 km di coda

Caos traffico sulla A26 dove un maxi tamponamento ha coinvolto un’auto, un furgone e un mezzo pesante tra Masone e il bivio A10-A26. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici. Il bilancio è di una persona trasportata con l’elicottero al San Martino in codice giallo. 7 i km di coda che si sono formati sul tratto interessato.

