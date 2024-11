Posted on

Sei ragazzi di cui due minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri per aver rubato soldi e alimenti dai distributori automatici e causando danni per mille euro. Le forze dell’ordine li hanno identificati attraverso le immagini della videosorveglianza. Devo rispondere di furto aggravato e danneggiamento. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts