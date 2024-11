“No Meloni Day”, studenti in piazza anche a Genova

Corteo degli studenti Osa e Cambiare Rotta per il “No Meloni Day”. La manifestazione cominciata alle 9 è partita da piazza Corvetto e via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, via Fiume, via XX Settembre si è conclusa in piazza De Ferrari. “L’edilizia fatiscente, i costi elevati degli studi, il PCTO che considerano sfruttante, i presidi manageriali autoritari e una scuola che non emancipa. Questi problemi sono visti come parte di un presente insoddisfacente, mentre il “futuro si presenta con precarietà, assenza di prospettive e guerre che la società e il sistema educativo attuale sembrano consegnare” hanno fatto sapere gli organizzatori.

Informazioni sull'autore del post