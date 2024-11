Calano gli incidenti stradali in Liguria

Sono stati 7.530 gli incidenti stradali in Liguria nel 2023, hanno causato la morte di 55 persone e il ferimento di altre 9.194. Lo svela l’ISTAT che sottolinea il calo degli incidenti (-4,2%), dei feriti (-4,4%) e delle vittime (-3,5%).A livello provinciale gli incidenti sono stati 4.595 a Genova, 1.259 a Savona, 986 a Imperia e 690 alla Spezia.

Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte in Liguria del 51,4%, più della media nazionale del -42%, fra il 2010 e il 2023 si registrano variazioni rispettivamente del -34,5% in Regione e del -26,1% in Italia.

