Un uomo di 67 anni è rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando a Costarainera per cause da accertare.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi medici e l’elicottero che ha trasportato la vittima al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

