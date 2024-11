A causa degli ingenti danni che hanno coinvolto la ferrovia Savona-Alessandria la scorsa settimana, la linea resta interrotta e la circolazione è sospesa. I treni regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso o variazioni. Da domenica scorsa sono attive corse con bus sostituitivi ai treni. Sul sito di Trenitalia sono inoltre segnalate le corse attive e i loro orari in dettaglio per le giornate di venerdì 1 e domenica 3 novembre e per la giornata di sabato 2 novembre.

