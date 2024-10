L’assessore regionale Sartori al TTG di Rimini: “L’internazionalizzazione della clientela è fondamentale per il turismo ligure”

Il TTG è la più importante fiera italiana e una delle principali a livello europeo in cui i nostri operatori hanno la possibilità di presentare la Liguria ai principali buyer esteri in anni in cui sempre più l’internazionalizzazione della clientela è fondamentale per lo sviluppo del turismo”.

Così l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori all’inaugurazione della 61a edizione del TTG Travel Experience di Rimini che vede la presenza di 2.700 espositori e oltre 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi complessivi.

Allo stand della Regione Liguria – ispirato dalla recente riapertura della Via dell’Amore e all’interno del quale durante la tre giorni riminese verranno organizzati appuntamenti enogastronomici tra cui gli show cooking dello chef stellato Ivan Maniago – l’assessore Sartori, insieme all’assessore al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi, si è confrontato con il ministro del Turismo Daniela Santanchè: “Con l’occasione abbiamo ringraziato il ministro per il costante interessamento nei confronti della Liguria e di Genova: la nostra regione e la città capoluogo in particolare sono tra le realtà italiane che più in questi anni hanno visto una crescita esponenziale delle presenze turistiche e conseguentemente della qualità del livello ricettivo”, ha aggiunto Sartori.

Informazioni sull'autore del post