Calcio, una Sampdoria rigenerata sfida la Juve Stabia

In una settimana la Sampdoria sembra aver trovato la strada giusta. due vittorie in campionato e il passaggio del turno in campionato stanno dimostrando la bontà della scelta di cambiare allenatore e di affidare la squadra ad Andrea Sottil il cui lavoro sta dando i primi risultati. Niente di esaltante ma intanto la squadra ha abbandonato la zona retrocessione e battendo questa sera la Juve Stabia può affacciarsi nelle zone alte della classifica. La squadra stabiese fin qui è una delle rivelazioni di inizio stazione con gli 11 punti raccolti. I gialloblu sono galvanizzato dalla vittoria ottenuta contro la capolista Pisa nell’ultimo turno di campionato e viaggiano nelle parti alte della classifica. La Sampdoria si presenta all’appuntamento con le assenze di Romagnoli e Vieira e con Borini recuperato. La gara si giocherà alle 20.30 a porte chiuse.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Venuti, Benedetti, Gerard Yepes, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. Allenatore: Sottil.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Ruggero; Floriani, Buglio, Pierobon, Rocchetti; Maistro, Candellone; Adorante. Allenatore: Pagliuca.

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria : 0

Pareggi : 1

Vittorie Juve Stabia: 0

