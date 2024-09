Calcio, i risultati e le classifiche dopo il turno di oggi

Posted on

Un fulmine ha colpito la chiesa di Cesio in provincia di Imperia provocando una fuga di gas e danneggiando impianti elettrici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dall'Amministrazione Comunale. L'erogazione del gas è stata sospesa per consentire l'individuazione del guasto.