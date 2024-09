Un fine settimana infernale sulle strade del Ponente ligure: cantieri in autostrada e Aurelia paralizzata

“Autostrade apre i cantieri perché loro decidono così! C’è ancora un fine settimana di bel tempo, dove ancora dei turisti approfittano delle nostre coste. Noi avremmo bisogno di spostarci… ma ecco che si blocca tutto nell’arco di qualche ora. È una vergogna, questa provincia e questo territorio ostaggio di Autostrade e del silenzio assordante delle autorità competenti! È un po’ ora di dire basta!“. Lo afferma sui social la consigliere comunale di Loano, Luana Isella denunciando una situazione insostenibile sull’Aurelia e sulla A10 a causa della riapertura dei cantieri. Raggiungere il ponente ligure richiede almeno un’ora in più rispetto ai normali tempi di percorrenza, sabato pomeriggio, per esempio, la coda che si è formata tra Savona e Feglino ha richiesto 70′ in più con un serpentone di auto che ha raggiunto i 10 km

