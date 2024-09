Savona, ha un malore mentre è alla guida di una bisarca e si schianta all’ingresso del varco portuale

Posted on

Savona. E’ in programma alle 18 nella sala rossa del Comune di Imperia l’incontro con Giorgio Ballario per la presentazione del libro “Vita spericolata di Albert Spaggiari”. Luglio 1976: una banda di scassinatori penetra nel caveau della principale banca di Nizza, forza le cassette di sicurezza e porta via denaro, oro e gioielli per un […]