Liguria 2024, Vince Liguria: “Campo largo c’è (solo) chi dice no”

“C’è davvero un tempo per tutto, persino per dimostrare l’utilità degli ex grillini in politica. Oggi Luca Pirondini e financo Danilo Toninelli riescono a capire e spiegare con semplicità cos’è la coalizione che sostiene Andrea Orlando. Illumina con i bagliori di cinque stelle l’intervista all’ex candidato sindaco genovese: “Renzi nel campo largo non ci può stare. Non vorrei far perdere altro tempo a parlare di Renzi, occupiamoci di capire cosa vogliamo fare nei prossimi anni”. E quando gli si chiede quali siano le loro proposte, risponde: “L’ha detto anche Orlando, la Gronda non si farà mai”.

In sintesi: Renzi? No. Avete idea di cosa volete fare per la Liguria? No. Avete un progetto comune? No alla Gronda. Talmente semplice che lo capisce anche Toninelli che dichiara: “In Liguria Conte appoggia Orlando senza fare un accordo di programma, negando tutte le battaglie che abbiamo fatto”. Sarà forse perché il continuo dondolare tra un no e l’altro gli ricorda le altalene che voleva mettere sul nuovo ponte della Valpolcevera. Quello che mentre lui ancora pensava, Marco Bucci aveva già inaugurato”.

Così Vince Liguria commenta le interviste rilasciate dal senatore Pirondini e dall’ex ministro Toninelli sulla confusione e sull’assenza di programmi condivisi nella coalizione di centrosinistra.

