Oggi primo giorno di scuola per circa 160.000 studenti liguri

Un bambino di 6 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere corso in strada ed essere finito contro un'automobile in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato il bambino con l'elicottero in codice rosso all'ospedale genovese.