Posted on

Savona. E’ il giorno della classicissima di Primavera, ovvero la Milano – Sanremo di ciclismo. In provincia di Savona la corsa approderà intorno alle 14. Nel capoluogo la gara si snoderà sotto la torretta e poi in corso Mazzini, via Venti Settembre, corso Colombo, corso Vittorio Veneto e via Nizza. La corsa è molto amata […]