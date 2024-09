Albenga, gli ospiti di “Ottobre De Andrè”

Anche quest’anno “Ottobre De André” porterà ad Albenga grandi ospiti, nel ricordo di Fabrizio e di Don Gallo. Come sempre saranno Dori Ghezzi e Antonio Ricci a fare gli onori di casa e ad aprire le porte della città e del Teatro Ambra a numerosi personaggi, incantati ancora una volta dall’accoglienza degli albenganesi.

Il tema conduttore di tutti gli eventi sarà la parola “nostalgia”: nostalgia per Faber, che ci ha lasciato venticinque anni fa, per la sua musica e i suoi messaggi; nostalgia per un tempo che non esiste più, per le canzoni che sono state la colonna sonora di molte nostre vite; nostalgia per un’umanità in cui valori come altruismo e solidarietà non erano parole vuote, in cui la speranza dava forza, in cui il futuro era un sogno e non un incubo.

Gerry Scotti, uno dei volti televisivi più noti, lo “zio” più amato d’Italia;

Alice De André, figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio, attrice e regista dal forte impegno sociale; Maurizio Vandelli, in giro per l’Italia con le sue “emozioni garantite” dalle canzoni di Lucio Battisti; Wilma Goich, voce degli anni ’60 e ’70 e le sue “colline sempre in fiore”; Gli Of New Trolls, leggendario gruppo musicale guidato da Gianni Belleno e Nico Di Palo. Con loro Claudio Cinquegrana, Nando Corradini e Stefano Genti; Jo Squillo, da anni attiva nella difesa dei diritti delle donne. Il suo grande successo “Siamo donne” era un segnale premonitore; Lucio Fabbri della PFM, il violino più famoso d’Italia, vincitore di ben sette Festival di Sanremo come direttore d’orchestra. Con lui Massimo Germini, il chitarrista storico di Roberto Vecchioni, e Roberto Gualdi, Paolo Bonfanti e Martino Vacca; Dino, idolo delle ragazzine negli anni ’60 e ’70, tuttora con una voce capace di far sognare. Con lui alla chitarra Marco Bonino; La Rino Gaetano Band, con l’energia dei successi di un cantante ormai entrato nel mito. È guidata dal nipote Alessandro, figlio della sorella di Rino. Con lui Ivan Almadori, Marco Rovinelli, Fabio Fraschini, Michele Amadori, Alberto Lombardi; Michele, sessant’anni ininterrotti di successi, amico e collaboratore di Fabrizio De André; Franco Fasano, da “Mi manchi” a “Io Amo”, da “Regalami un sorriso” a “Ti lascerò”. Con lui Mauro Vero; Mario Mesiano e Giorgio Caprile, nella commedia “Nome: Fabrizio Cognome: De André”, interpretano rispettivamente un toccante Fabrizio De André e un geniale Paolo Villaggio. Con loro Marisa Fagnani, Nando Rizzo, Carla Migliardi, Sabrina Bonanato.

E magari ancora qualche ospite a sorpresa.