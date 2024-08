Savona, maltrattamenti alla convivente e sequestro di persona: arrestato 21enne

Posted on

Il presidente della Camera, Fico, ha convocato il Parlamento in sessione comune con la partecipazione dei delegati regionali così come richiesto dalla Costituzione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, lunedì 24 gennaio 2022 alle 15. Voteranno oltre 1000 grandi elettori a cui si aggiungono 58 delegati regionali, uno per Regione. L’elezione del Presidente della […]