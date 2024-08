A12, mattinata infernale: mezzo in avaria e incidente a Genova Est, code chilometriche

Mattinata di code e traffico sulla A12 dove questa mattina si sono formati 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est a causa di un mezzo in avaria; sempre all’altezza di Genova Est si è verificato un incidente piuttosto grave: un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo per cadere rovinosamente. Per lui è stato necessario il trasporto in codice rosso al San Martino.

