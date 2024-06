Sestri Levante: auto contro moto, giovane in codice rosso al San Martino

Grave incidente tra un’auto e una moto per cause da accertare in Via Nazionale. I due mezzi si sono scontrati frontalmente per cause da accertare. Nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.

