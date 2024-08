Calcio, Sampdoria: Andrea Pirlo esonerato. In pole c’è Andrea Sottil

La Sampdoria ha esonerato Andrea Pirlo. La decisione è stata ufficializzata nella tarda serata di ieri. Al tecnico bresciano sono state fatali le tre partite da incubo contro Frosinone, Reggiana e Salernitana che hanno portato in classifica un solo punto e una serie di decisioni tecniche incomprensibili oltre a una simpatia ed empatia mai realmente sboccate reciprocamente con l’ambiente Sampdoria, tifosi in primis. Resta adesso da ufficializzare il nome del nuovo tecnico che andrà in panchina con il Bari già sabato sera alle 18: dovrebbe essere Andrea Sottil tecnico 50 enne con una lunga esperienza su panchine di B e C e anche un’esperienza in A con l’Udinese nella stagione 2022-2023, ma non è l’unico pretendente. Nelle scorse ore si sono fatti anche i nomi di Aurelio Andreazzoli, Paolo Bianco, Ivan Juric e addirittura Marco Giampaolo. A breve l’ufficialità di uno di questi nomi.

