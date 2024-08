A12, scontro tra furgoni tra Lavagna e Sestri Levante: morto un ragazzo di 26 anni

E’ morto sul colpo il ragazzo di 26 anni originario del Mali che viaggiava a bordo del suo furgone sulla A12 all’altezza di Lavagna. Il furgone era finito sulla corsia di emergenza scontrandosi con un mezzo parcheggiato ad alta velocità in una zona occupata da un cantiere. Da chiarire la dinamica dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i vigili del fuoco ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. “Il cantiere era correttamente installato e segnalato da Autostrade per l’Italia. Sul posto si sono formati fino a 3 km di coda.

