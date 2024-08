La Spezia, a fuoco auto a GPL: intervento dei vigili del fuoco

Un’auto alimentata a gpl ha preso fuoco questa mattina a La Spezia per cause da accertare. Il rogo ha distrutto un’auto a un incrocio, l’autista è riuscito a mettersi in salvo autonomamente. Sul posto ha operato la Municipale che ha disciplinato il traffico e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

