Dal 1° settembre al via il potenziamento presidio previsionale di ARPAL Liguria

Al via da domenica 1 settembre il potenziamento del presidio previsionale di Arpal-Agenzia regionale per l’ambiente della Liguria che garantirà il flusso informativo sette giorni su sette, 365 giorni all’anno.

Il Centro Funzionale Arpal ha infatti una doppia anima: una finalizzata alla Protezione Civile, per la previsione dei fenomeni potenzialmente critici segnalati attraverso il Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo già operativo 7 giorni su 7; l’altra più indirizzata a tutti i cittadini con previsioni qualitative diffuse attraverso il Bollettino Liguria, fatte sempre salve eventuali allerte meteo. Dal primo settembre sarà quindi potenziato il presidio previsionale di Agenzia a garanzia del flusso informativo meteo completo ogni giorno dell’anno, week end compresi.

Grazie alla possibilità offerta dal nuovo contratto nazionale applicato alle agenzie regionali per l’ambiente e adottato anche in Liguria, saranno pubblicati quotidianamente entrambi i prodotti principali: il Bollettino/Avviso dedicato ai fenomeni potenzialmente critici e il Bollettino Liguria, che potranno essere consultati 365 gg/anno su web (sito Arpal e AllertaLiguria), social e app Meteo3R.

In particolare:

il Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteorologico di Protezione Civile, previsione dedicata alla valutazione quantitativa del rischio meteo, descrive, con simboli codificati e testo esplicativo, i fenomeni che potrebbero dare luogo a condizioni di rischio in Liguria. Fornisce indicazioni distinte sulle 5 aree di allerta fino a 3 giorni ed è la base per le successive valutazioni di impatto (idrologico, nivologico) e di emanazione di allerte nella nostra regione.

il Bollettino Liguria, previsione del tempo più ad ampio spettro e di facile consultazione, è destinata a tutta la popolazione, dettagliata in tre fasce orarie giornaliere fino al dopodomani, corredata di indicazioni per temperature, umidità, probabilità di precipitazione e tendenza al sesto giorno.

“Oggi è una giornata importante per l’Agenzia e per tutto il sistema di Protezione civile della Liguria – spiega Giacomo Raul Giampedrone, Assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria –. Diamo un servizio ai cittadini attraverso personale qualificato che fa un lavoro straordinario con un servizio che diventa 7/7, in modo capillare anche ‘in tempo di pace’, quindi non solo durante le allerte meteo. Si tratta del tassello più recente di un percorso iniziato insieme nove anni fa che ha visto costruire e rinforzare un sistema previsionale e di Protezione civile che in questi anni ha dimostrato sul campo tutta la sua importanza a tutela della cittadinanza. Dopo le alluvioni del 2011 e del 2014, dal 2015 in poi abbiamo lavorato senza sosta per affrontare al meglio emergenze di ogni tipo, a partire da quelle legate meteo, compresa la terribile mareggiata del 2018, con l’obiettivo di ridurre il più possibile gli impatti negativi sul territorio. Abbiamo messo in campo una piccola rivoluzione, diventando un solido riferimento e un’eccellenza a livello nazionale: basti pensare al sistema di allerta colori, alle allerte specifiche per temporali e al potenziamento della Sala Operativa, aperta h24 durante le emergenze. Elementi oggi consolidati che non esistevano prima del 2015. In questo quadro, Arpal è stata e rimane il punto di riferimento ufficiale per le previsioni e il monitoraggio in corso di evento, sempre presente e pronta a rispondere alle esigenze di Regione, Prefetture e Comuni. Come gli altri Centri Funzionali regionali in Italia, segue procedure stabilite, fondate su solide basi tecnico-scientifiche: è importante e utile per tutti conoscerle, senza illusorie scorciatoie che non hanno alcun elemento scientifico e nel medio-lungo termine si possono rivelare anche pericolose”.

Il passaggio alla previsione e comunicazione “sette su sette” era uno degli obiettivi di Elisabetta Trovatore fin da quando era responsabile del Centro Meteo. Adesso da Commissario Straordinario Arpal vede concretizzato un lavoro iniziato anni fa: “Finalmente abbiamo i numeri e gli strumenti contrattuali per poter fornire questo servizio in ogni condizione. Voglio ringraziare pubblicamente i miei colleghi previsori, che svolgono un lavoro molto seguito dall’opinione pubblica. Il livello tecnico raggiunto nel corso degli anni, anche grazie alle collaborazioni con le altre realtà nazionali come il Cima e il Cnr, o internazionali come il Laboratorio Europeo per le tempeste violente (ESSL – European Severe Storms Laboratory), li rende figure professionali di altissimo livello. Spiace vedere la distanza fra la bontà del lavoro tecnico svolto e il messaggio talvolta sensazionalistico che ha molta presa sui social. Il prossimo passo sarà proprio lavorare sulla comunicazione efficace dei nostri prodotti, semplificando, chiarendo, spiegando, e collaborando a iniziative per aumentare la consapevolezza sulla vigilanza e sull’allerta meteo. Accanto alla ricerca e all’alta formazione, su cui siamo collaudati, dobbiamo replicare attività come Imparosicuro, il ciclo di moduli meteo e di protezione civile creato per le scuole primarie e secondarie. Su questo, siamo a disposizione di Enti e realtà territoriali che vogliono approfondire questa tematica così complessa e importante per la vita di tutti i giorni”.

Il Centro Funzionale Arpal attualmente può contare su un buon contingente di personale altamente qualificato, fra previsori meteorologi (studiano l’acqua prima che tocchi terra) e idrologi (dopo aver toccato terra) e altri fra tecnici del clima, delle reti osservative, informatici e dirigenti.

Informazioni sull'autore del post