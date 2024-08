Alassio, 4 giovani egiziani denunciati per detenzione e spaccio di droga

I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alassio, nell’ambito di uno specifico servizio di prevenzione e sicurezza urbana, la scorsa mattina hanno eseguito vari controlli in passeggiata Cadorna nella cittadina del Muretto.

Poco dopo l’alba alcune pattuglie dell’Arma, per un totale di una decina di militari, si sono recate su di un tratto di arenile identificando sette persone sospette, tutte di origine nordafricana, che da alcuni giorni bivaccavano in spiaggia in giacigli di fortuna o piccole tende da campeggio. L’intervento dei carabinieri, avvenuto anche grazie alle preziose segnalazione di alcuni cittadini residenti e turisti, ha permesso ai militari di eseguire un controllo specifico anche su alcuni tratti della spiaggia alassina di ponente, con maggiore attenzione nella porzione della passeggiata Cadorna, dove alcuni giorni prima erano stati consumati furti di telefonini cellulari e portafogli ai danni dei bagnanti.

Le persone identificate durante il servizio sono stranieri di origine egiziana, dell’età compresa tra i 18 ed i 25 anni, alcuni di loro irregolari sul territorio nazionale, domiciliati a Milano e Torino, nullafacenti, alcuni con piccoli precedenti di polizia. I giovani sono stati sorpresi con un risveglio inaspettato: due di loro erano in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, per cui sono stati segnalati alla Prefettura di Savona; il più giovane invece, un 18enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica savonese in quanto è stato trovato in possesso di circa trenta grammi di hashish e denaro di cui non sapeva giustificare il possesso, probabile quindi provento di attività di spaccio. Infine, durante le procedure di perquisizione personale, un 22enne è stato trovato con nascosto all’interno degli abiti un coltello che, per le particolari potenzialità offensive, è vietato il porto in luoghi aperti al pubblico.

I ragazzi, risultati tutti sprovvisti di documenti, sono stati quindi accompagnati in caserma per le procedure di identificazione. Accertamenti che hanno consentito anche di contestare loro le violazioni delle norme sull’immigrazione.

L’attività d’indagine nei loro confronti è continuata anche nella giornata odierna e, a seguito dell’analisi delle immagini di videosorveglianza di una tabaccheria, è stato verificato che il 22enne indagato per porto abusivo d’armi ha utilizzato una carta di credito che nei giorni scorsi era stata rubata a un turista. L’egiziano, infatti, oltre a essere stato riconosciuto, al momento del controllo indossava ancora gli stessi indumenti utilizzati in tabaccheria, dunque è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria locale anche per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito di provenienza illecita.

“L’odierna attività e i risultati conseguiti sono l’ennesima dimostrazione del costante impegno e cura dell’Arma dei Carabinieri per garantire a tutti cittadini, residenti e turisti, specialmente nella stagione estiva, la doverosa tranquillità e sicurezza”affermano dal Comando provinciale, ricordando inoltre che “il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria”.

