Savona, arriva “La Darsena dei Pirati”

Questo fine settimana nella splendida cornice del Porto di Savona si svolgerà “La Darsena

dei Pirati” un evento inedito di due giorni che unisce l'immaginario della fantasia con quello

della rievocazione storica. In entrambi i giorni, dalle 20, tutta la zona intorno allo specchio

d'acqua del caratteristico porticciolo turistico si animerà con tantissime iniziative per tutte

le età a tema piratesco.

In Largo Ammiraglio Roni verrà infatti allestito un vero e proprio accampamento di Giubbe

Rosse inglesi che vivranno la vita dell'epoca, ma la tranquilla quotidianità verrà

rapidamente messa in discussione dall'assalto dei bucanieri che sbarcheranno dal mare

capitanati dalla controfigura ufficiale di Jack Sparrow.

La battaglia si svolgerà tutta la sera in tutti gli angoli della Darsena e le persone potranno

vivere una serata immersi in uno spettacolo tra combattimenti e colpi di pistola e di

cannone.

In occasione della manifestazione, promossa e organizzata dall'Amministrazione

Comunale con la collaborazione degli operatori della Darsena saranno molti i locali e i

ristoranti che vestiranno arredi e staff in tema piratesco oltre a proporre piatti e cocktail

unici e creati ad hoc per l'evento, musica dal vivo e dj set, ma anche premi e sconti per chi

si presenterà vestito da Pirata e una cartomante che scruterà il futuro insieme a tante altre

sorprese.

Per i bambini un'ulteriore tappa obbligata è in Piazza Calabresi dove ad attenderli ci

saranno tende pirata, truccabimbi e spettacoli circensi.

"Proseguono gli eventi dell'estate savonese 2024 che ha coinvolto tanti luoghi diversi della

nostra città come fossero tanti palcoscenici naturali- spiega il Vicesindaco e Assessore

agli Eventi Elisa Di Padova -. Questo evento vede protagoniste molte realtà in un gioco di

squadra per la valorizzazione della nostra Darsena che offre alcuni tra gli scorci più belli

della città. Oltre gli operatori commerciali, che garantiscono un'offerta di alta qualità a

cittadini e turisti nella nostra bella Darsena, sono state tante le realtà associative storiche

che hanno aderito con entusiasmo al progetto". Tra queste A Campanassa, quest'anno

impegnata nei festeggiamenti del centenario della sua fondazione, l'Associazione

G.S.F.BURGULEZE e il Centro Studi Rievocazioni Storiche A-Storia che assicureranno

una rievocazione dell'assalto fedele ed emozionante.

“Si chiude un'estate ricca di soddisfazioni, tante iniziative svolte, con una risposta della

Città davvero importante. La Darsena dei Pirati, in particolare, chiude un ciclo di

manifestazioni dedicate alle famiglie. Il coinvolgimento poi, delle tante realtà associative

culturali che animano Savona, è un tassello che arricchisce ulteriormente la

manifestazione e che rafforza la sua credibilità. – ribadisce l’Assessore alla Cultura

Nicoletta Negro – Ringrazio di cuore A Campanassa, l'Associazione G.S.F.BURGULEZE e

il Centro Studi Rievocazioni Storiche A-Storia Per la disponibilità dimostrata e per aver

colto lo spirito gioviale dell'evento”.

Informazioni sull'autore del post