Ventimiglia, si tuffa in piscina e ha un malore: grave 18 enne

E’ stato salvato in extremis il ragazzo di 18 anni che ha perso conoscenza dopo essersi tuffato in piscina. Il giovane, un turista milanese, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Decisivo l’intervento del bagnino che ha trascinato fuori dall’acqua il giovane. Sul posto i soccorsi medici con l’elicottero che ha trasportato la vittima al Santa Corona di Pietra Ligure.

